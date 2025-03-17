24 yıl hapisle aranan hükümlü yakalanıp tutuklandı

Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Hırsızlık' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından 24 yıl 9 ay 24 gün hapis cezasıyla aranan Armağan Nas'ın ilçede olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese dün operasyon yapan polis ekipleri, Nas'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nas, tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.