Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        24 yıl hapisle aranan hükümlü yakalanıp tutuklandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Hırsızlık' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak'tan 24 yıl 9 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Armağan Nas (39), yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 14:06 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        24 yıl hapisle aranan hükümlü yakalanıp tutuklandı
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Hırsızlık' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak'tan 24 yıl 9 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Armağan Nas (39), yakalandı.

        Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Hırsızlık' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından 24 yıl 9 ay 24 gün hapis cezasıyla aranan Armağan Nas'ın ilçede olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese dün operasyon yapan polis ekipleri, Nas'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nas, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocasını öldüren kadın cinayetin nedenini açıkladı!
        Kocasını öldüren kadın cinayetin nedenini açıkladı!
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Bakanlıktan iyi hal indirimine itiraz
        Bakanlıktan iyi hal indirimine itiraz
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Nedir bu katarsis?
        Nedir bu katarsis?

        Benzer Haberler

        Muğlaspor uygun adım şampiyonluğa
        Muğlaspor uygun adım şampiyonluğa
        Bodrum FK'ya Morais ile bahar geldi
        Bodrum FK'ya Morais ile bahar geldi
        Bodrum açıklarında 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Muğla'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Yat yarışlarında Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 4. ayağı tamamlandı
        Yat yarışlarında Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 4. ayağı tamamlandı