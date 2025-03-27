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        Muğlaspor şampiyonluk kapısını araladı

        3'üncüLig 2'nci Grup'ta teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde yakaladığı müthiş seriyle zirveye kurulan Muğlaspor, gol yemeden üst üste 9'uncu galibiyetini evinde Fatsa Belediyespor'u 2-0 yenerek bitime 5 maç kala şampiyonluk kapısını ardına kadar araladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:26 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:30
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        Muğlaspor şampiyonluk kapısını araladı
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        3'üncüLig 2'nci Grup'ta teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde yakaladığı müthiş seriyle zirveye kurulan Muğlaspor, gol yemeden üst üste 9'uncu galibiyetini evinde Fatsa Belediyespor'u 2-0 yenerek bitime 5 maç kala şampiyonluk kapısını ardına kadar araladı.

        Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den 3 yıl sonra profesyonel kategoriye dönen, bu yıl da stadının tribünlerinin yıkılması, mali destek bulamamasına rağmen şampiyonluğa yürüyen Muğlaspor, 2'nci Lig'in kapısına dayandı.

        Grupta son 5 maç öncesi 54 puanla ikili averajının da iyi olduğu takipçisi Balıkesirspor'un 6 puan önünde lider olan Muğla ekibinin 2 hafta içinde şampiyonluk ve 2'nci Lig'e yükselişini garantileme şansı var.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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