Muğlaspor şampiyonluk kapısını araladı
3'üncüLig 2'nci Grup'ta teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde yakaladığı müthiş seriyle zirveye kurulan Muğlaspor, gol yemeden üst üste 9'uncu galibiyetini evinde Fatsa Belediyespor'u 2-0 yenerek bitime 5 maç kala şampiyonluk kapısını ardına kadar araladı.
3'üncüLig 2'nci Grup'ta teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde yakaladığı müthiş seriyle zirveye kurulan Muğlaspor, gol yemeden üst üste 9'uncu galibiyetini evinde Fatsa Belediyespor'u 2-0 yenerek bitime 5 maç kala şampiyonluk kapısını ardına kadar araladı.
Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den 3 yıl sonra profesyonel kategoriye dönen, bu yıl da stadının tribünlerinin yıkılması, mali destek bulamamasına rağmen şampiyonluğa yürüyen Muğlaspor, 2'nci Lig'in kapısına dayandı.
Grupta son 5 maç öncesi 54 puanla ikili averajının da iyi olduğu takipçisi Balıkesirspor'un 6 puan önünde lider olan Muğla ekibinin 2 hafta içinde şampiyonluk ve 2'nci Lig'e yükselişini garantileme şansı var.
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