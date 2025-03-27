'Bodrum'da 9 günlük tatil, turizmciye motivasyon oldu'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı tatilini 9 gün olarak açıklaması, turizm sektöründe sevinçle karşılandı. Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da tatilde 300'e yakın otelin açık olduğunu ifade eden Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "9 günlük konaklama süresi yaz öncesi bir moral ve motivasyon olacak. Otellerde yüzde 50 doluluk söz konusu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı tatilinin kamuda 9 güne çıkarıldığını duyurmasının ardından turizm merkezi Bodrum'da 300'e yakın bayramda yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayacak. Otellerin yanı sıra eğlence mekanları bayram süresi içerisinde kapılarını açarken, plaj işletmeleri de bayram ile birlikte sezonu açacak. 9 günlük tatilin yaz sezonu öncesi motivasyon olduğunu söyleyen BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, erken rezervasyon kampanyasının devam ettiğini belirtti.

'OTEL FİYATLARI BİN LİRADAN BAŞLIYOR'

Her bütçeye uygun tatil avantajının olduğunu belirten Dengiz, "Bodrum'da 300'e yakın otel açık durumda ve bayramda hazır olacak. 30 Mart sonrası yurt dışından Bodrum'a direkt uçuşlar başlıyor. Orada da hareketlilik olacaktır. İç pazarın yanında yabancı pazardan da misafirler gelmeye başlayacak. İç pazar önemli bir destinasyon. Misafirlerimiz uçak veya kara yolu ile gelebiliyorlar. Bunun yanında yazlıkçılar da var sadece gelen misafirler otellerde kalmayacak. Tatil süresi içerisinde yazlıkçıların da gelmesi beklenecek. Otellerde yüzde 50 doluluk söz konusu. İç hatlar üzerinden gelen uçaklara baktığımız zaman koltuklarda doluluk görüyoruz ve yoğunluğun yaşanacağını düşünüyoruz. Meteoroloji verilerine göre bayramın ilk 2 gününde havanın kapalı olacağı tahmin ediliyor. Sonraki günlerde hava normale dönüyor ve tatil yapmak için uygun oluyor. Fiyatlar bölgeye göre çok değişken. Bin liradan başlıyor niteliğine ve içeriğine göre bu fiyat artıyor. 9 günlük konaklama süresi yaz öncesi bir moral olacak ve motivasyon olacak. Erkenden sezona girilmesiyle heyecan olacaktır. Erken rezervasyon kampanyası hala devam ediyor. Son dakikaya kalsanız bile avantajlar devam edecek" diye konuştu.