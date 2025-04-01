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        Bodrum FK kupada Trabzon'a konuk

        SÜPERLig'de 6 maçlık yenilmezlik ve gol yememe serisi evinde dördüncü kalecisiyle çıkmak zorunda kalarak 4-2 kaybettiği Fenerbahçe maçında son bulan Bodrum Futbol Kulübü yarın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tarihinin ilk çeyrek final eşleşmesinde Trabzonspor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 11:56 Güncelleme: 01.04.2025 - 12:00
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        Bodrum FK kupada Trabzon'a konuk
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        SÜPERLig'de 6 maçlık yenilmezlik ve gol yememe serisi evinde dördüncü kalecisiyle çıkmak zorunda kalarak 4-2 kaybettiği Fenerbahçe maçında son bulan Bodrum Futbol Kulübü yarın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tarihinin ilk çeyrek final eşleşmesinde Trabzonspor'a konuk olacak. Papara Park Stadı'nda saat 17.45'te başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde kazanan taraf adını kupada son 4 takım arasına yazdıracak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa tur atlayacak ekibi 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve uzatmalarda yine beraberlik halinde seri penaltı atışları belirleyecek.

        Ligdeki ilk yılında düşme hattından kurtulmaya çalışan Bodrum ekibi, Türkiye Kupası'nda ise 5'inci Tur'da Kastamonuspor'u 6-1'le geçip, D Grubu'nu 3 maçta 7 puanla ikinci sırada tamamlamıştı. Bodrum FK, Trabzonspor'a sezonun ilk yarısında ligde yine deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.

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