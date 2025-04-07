Elinde Türk bayrağı ile polis helikopterini selamlayan kadına plaket

MUĞLA'da Ramazan Bayramı tatili kapsamında denetim uçuşu yapan polis helikopterini gören ve elindeki Türk bayrağını gökyüzüne doğru açarak selam veren kişinin Ayşe Şahin (67) olduğu belirlendi. Polis ekipleri, Şahin'i evinde ziyaret edip, plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Kentte Ramazan Bayramı tatili süresince yoğun şekilde sürdürülen trafik denetimleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi tarafından görevlendirilen polis helikopteri ile havadan da desteklendi. 'Uçan göz' olarak adlandırılan helikopter, Muğla genelinde gerçekleştirdiği uçuşlarla kara ekiplerine koordinasyon sağlarken, aynı zamanda kural ihlallerini tespit ederek sürücü güvenliğine katkıda bulundu. Ula ilçesinde helikopter sesi duyan bir kadının dışarı çıkıp, elindeki Türk bayrağını gökyüzüne doğru açarak selam verdiği anlar, helikopter kamerası tarafından kaydedildi. O anlar, sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Emniyet yetkilileri, olayın görüntülerini arşivleyerek özel olarak kayıt altına aldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmada helikopteri Türk bayrağıyla selamlayan kişinin Ayşe Şahin olduğunu belirledi. Şube Müdürü Adil Haçan, beraberindeki mesai arkadaşları ile birlikte evli ve 2 çocuk annesi Şahin'i evinde ziyaret ederek, plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti.

'DENETİMLERDE FARKLI ENSTANTANELER DENK GELİYOR'

Haçan, bayram tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi kentte de trafik kazalarının en aza indirilmesi adına havadan ve karadan farklı denetimlerin olduğunu belirterek, "Denetimlerde farklı enstantaneler denk geliyor. Bunların biri de teyzemiz. Vatanını, millerini, bayrağını ve polisini seven teyzemiz bizim için değerlidir. Ziyaret edip tanışmak istedik" dedi.

'AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZ SÜREKLİ DALGALANSIN'

Ayşe Şahin ise "Her daim giden uçak ile helikopterler için 'Yolunuz açık olsun' ve 'Allah sizleri korusun' derim. Dışarı bakınca polis helikopterinin geçtiğini fark ettim. Güvenliğimizi sağlıyorlar. Onları mutlu etmek istedim. Bayrağımı alarak gururla salladım. Beni selamladıkları için gururlanarak ağladım. Vatanım ve milletim sağ olsun. Ay yıldızlı bayrağımız sürekli dalgalansın" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Şahin, polis ekiplerini Türk bayrağıyla uğurladı.