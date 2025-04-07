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        Muğlaspor avantajı kullanamadı

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Muğlaspor gol bile yemeden üst üste 9 galibiyetle 2'nci Lig'e çok yaklaştıktan sonra son iki maçtaki puan kayıplarıyla şampiyonluğu riske attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 13:53 Güncelleme: 07.04.2025 - 13:55
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        Muğlaspor avantajı kullanamadı
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        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Muğlaspor gol bile yemeden üst üste 9 galibiyetle 2'nci Lig'e çok yaklaştıktan sonra son iki maçtaki puan kayıplarıyla şampiyonluğu riske attı. Beykoz İshaklıspor'a hafta içindeki erteleme maçında 3-2 yenilen Muğla ekibi dün de Uşakspor deplasmanından golsüz eşitlikle döndü.

        Muğlaspor bitime 3 maç kala 55 puanla liderliğini korurken, haftaya ligden çekilen Adıyaman FK'dan hükmen 3 puan alacak takipçisi Balıkesirspor ise 52 puana ulaşıp farkı 3'e indirdi. Rakibinden ikili averajı iyi olan yeşil-beyazlılar, Kelkit Hürriyetspor, Silivrispor (D) ve Mazıdağı Fosfatspor'la karşılaşacağı son 3 maçta hata yapmayıp şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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