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        Bodrum FK deplasmanlarda puanları kaptı

        SÜPER Lig'de Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenip 33 puanla 14'üncü sıraya yükselen Bodrum Futbol Kulübü, son haftalarda gurbette çok kritik puanları hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 12:19 Güncelleme: 08.04.2025 - 12:20
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        Bodrum FK deplasmanlarda puanları kaptı
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        SÜPER Lig'de Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenip 33 puanla 14'üncü sıraya yükselen Bodrum Futbol Kulübü, son haftalarda gurbette çok kritik puanları hanesine yazdırdı. Yeşil-beyazlılar son 6 deplasman maçının 3'ünü kazanıp, 2 beraberlik ve tek yenilgi aldı. Bu periyotta ilk olarak Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan Bodrum FK, Konyaspor'a 3-1 kaybetti. Konyaspor mağlubiyetinin ardından Volkan Demirel'le yollarını ayırıp Portekizli Teknik Direktör Jose Morais'le yola devam eden Ege ekibi, İstanbul'da Başakşehir'i 1-0 yenmeyi başardı. Adana Demirspor'la golsüz berabere kalan yeşil-beyazlılar, Çaykur Rizespor'u 2-0, son olarak da Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. 6 deplasman karşılaşmasında 11 puan toplayan Bodrum FK kurtuluş ateşini iyice yaktı. Bu hafta evinde Antalyaspor'u konuk edecek Bodrum FK'nın sonraki deplasman durağı Galatasaray olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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