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        Bodrum'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası ile yakalanması bulunan firari hükümlü Muhammet Güneş (32) jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 00:01 Güncelleme: 09.04.2025 - 00:05
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        Bodrum'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası ile yakalanması bulunan firari hükümlü Muhammet Güneş (32) jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

        Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, hakkında kasten öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Muhammet Güneş’in Bodrum’da olduğunu tespit etti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler Güneş'i, Mumcular Mahallesi'ndeki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan firari hükümlü Muhammet Güneş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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