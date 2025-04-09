Bodrum'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, hakkında kasten öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Muhammet Güneş’in Bodrum’da olduğunu tespit etti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler Güneş'i, Mumcular Mahallesi'ndeki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan firari hükümlü Muhammet Güneş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası ile yakalanması bulunan firari hükümlü Muhammet Güneş (32) jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

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