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        Fethiye'de teknede çıkan yangın, yanındaki 3 tekneye de sıçradı

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yanan 4 tekneye, karadan ve denizden müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 10:32 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:35
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        Fethiye'de teknede çıkan yangın, yanındaki 3 tekneye de sıçradı
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yanan 4 tekneye, karadan ve denizden müdahale ediliyor.

        Karagözler Mahallesi'ndeki otelin önündeki iskelede bağlı bulunan teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyüp yanan teknenin yanındaki diğer 3 tekneye daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına denizden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etmeye başladı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Dumandan etkilenen 2 kişiye de olay yerinde sağlık ekipleri tarafından oksijen desteği sağlandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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