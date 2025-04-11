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        Bodrum FK'nın rakibi Antalyaspor

        SÜPERLig'de geçen hafta Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek kümede kalma yolunda önemli bir galibiyet elde eden Bodrum Futbol Kulübü yarın sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:43 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:45
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        Bodrum FK'nın rakibi Antalyaspor
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        SÜPERLig'de geçen hafta Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek kümede kalma yolunda önemli bir galibiyet elde eden Bodrum Futbol Kulübü yarın sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Alanya galibiyetiyle düşme hattından sıyrılıp 33 puanla 14'üncü sıraya yerleşen Bodrum FK'da teknik direktör Jose Morais, 2015-2016 sezonunda çalıştırdığı Antalyaspor'a bu kez rakip olacak.

        Zor bir maça çıkacaklarını kaydeden Morais, "Antalyaspor'da güzel zamanlarım geçti. Benim için duygusal bir maç olacak. Ancak biz kazanıp yoluluma devam edeceğiz. Tüm planlarımızı kazanmak üzerine yaptık" diye konuştu. Son haftalarda çıkışa geçen Antalyaspor ise 39 puanla 10'uncu sırada yer alıyor. Sezonun ilk devresinde Antalya'da oynanan maçı Bodrum FK 3-2 kaybetmişti.

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