Fethiyespor gurbette oynayacak

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Kepezspor'u 1-0 yenip üst sıralara tırmanan Fethiyespor yarın deplasmanda 32 Ispartaspor'un misafiri olacak. Isparta Atatürk Stadı'nda Abdullah Volkan Aydın'ın yöneteceği maç saat 15.00'te başlayacak. Fethiyespor bu haftaya 40 puanla girerken, düşme hattından uzaklaşmaya çalışan 32 Ispartaspor 30 puan ile yoluna devam ediyor.

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