Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiyespor gurbette oynayacak

        2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Kepezspor'u 1-0 yenip üst sıralara tırmanan Fethiyespor yarın deplasmanda 32 Ispartaspor'un misafiri olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 10:23 Güncelleme: 12.04.2025 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiyespor gurbette oynayacak
        ABONE OL

        2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Kepezspor'u 1-0 yenip üst sıralara tırmanan Fethiyespor yarın deplasmanda 32 Ispartaspor'un misafiri olacak. Isparta Atatürk Stadı'nda Abdullah Volkan Aydın'ın yöneteceği maç saat 15.00'te başlayacak. Fethiyespor bu haftaya 40 puanla girerken, düşme hattından uzaklaşmaya çalışan 32 Ispartaspor 30 puan ile yoluna devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Hakem kendini sorgulamalı!"
        "Hakem kendini sorgulamalı!"
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        "Galatasaray'ın net penaltısı verilmedi"
        "Galatasaray'ın net penaltısı verilmedi"
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama

        Benzer Haberler

        Muğla'da yangın riski yüksek bölgelerde ormanlık alanlara giriş yasağı uygu...
        Muğla'da yangın riski yüksek bölgelerde ormanlık alanlara giriş yasağı uygu...
        Muğla'da 24 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'da 24 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bodrum Kalesi, Polis Haftası kapsamında kırmızı-maviye büründü
        Bodrum Kalesi, Polis Haftası kapsamında kırmızı-maviye büründü
        Muğla'da bir kişi aracında ölü bulundu
        Muğla'da bir kişi aracında ölü bulundu
        Fethiye'de 14. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali başladı
        Fethiye'de 14. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali başladı
        Köyceğiz Çocuk Kitapları Kültür ve Sanat Festivali başladı
        Köyceğiz Çocuk Kitapları Kültür ve Sanat Festivali başladı