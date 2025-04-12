Bodrum FK - Aantalyaspor maçının ardındın

SÜPER Lig 31’inci hafta mücadelesinde Bodrum FK sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais ve Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

MORAIS: OYUNCULARIMIN GENEL PERFORMANSINDAN MEMNUNUM

Oyuncuların performansından memnun olduğunu ifade eden Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, “Mücadeleye iyi başladığımızı söyleyebilirim. Özellikle maçın başında 1-2 tane pozisyon vardı, bitiricilik noktasında daha iyi olsaydık belki gol çıkarabilirdik. Hava değişimi oyunumuzu oldukça etkiledi. İlk 25 dakika oyunu kontrol ettikten sonra rüzgar ve yağmurla birlikte Antalya’nın da lehine olduğu için oyunun kontrolünü orada biraz kaybetmeye başladık. Bir duran pozisyon sonrası Antalyaspor üst üste 2 pozisyon birden buldu. İlk yarıda maalesef gol bulmayı başaramadık. Havanın düzelmesiyle birlikte ikinci yarı gol aramaya devam ettik. 1 gol bulduk ofsayt şüpheli gibiydi benim için ama sonuçta karar verildi, ofsayt kararı çıktı golümüz geçersiz sayıldı. İki takımda bugün 3 puan için mücadele etti. O açıdan ortada bir maçtı. Bugün takım olarak istediğimizi yapamadık, takımım ve oyuncularım maçı kazanmak için sürekli arayış içerisindeydi. Kazanmak için denedik ama bulamadık, kabullenmemiz gerekiyor ki ortada 1 puan var ama oyuncularımın genel performansından memnunum” dedi.

EMRE BELÖZOĞLU: 1 PUANI KAYIP GÖRMÜYORUM Karşılaşmanın ardından değerlendirme yapan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, “Ligin son haftaları herkes motive, Bodrum kendi sahasında yeni hocasıyla beraber çok karşı planlar yapabilen bunları rakiplerine uygulamada hemen hemen her maçta başarılı olmuş bir Fenerbahçe maçı hariç tutabiliriz bunu o da çok yüksek kaliteye sahip oyuncularla oluşan bir takım olması itibariyle anlaşılabilir bir durum onun dışında çok başarılı dönem geçiren Bodrumspor’a karşı burada hava, saha şartları burada oynamak gerçekten hiç kolay değil. Oyuncularım mücadele ettiler, oyun planına sadık kalmaya çalıştılar. İlk 20-25 dakikalık oyundan pek memnun değilim havanın bozması fırtınanın gelmesiyle beraber takım biraz kendine geldi. Pozisyonlar üretmeye çalıştık, gol bulabilirdik. İkinci yarı biraz daha kısırdı ama 1-2 talihsiz pozisyon dışında pozisyon vermedik. Ben bugün 1 puanı kayıp görmüyorum. 3 puanda olabilirdi yine de rakibimizi kendimizden uzak tutmak adına kötü bir puan olduğunu düşünmüyorum. Sahadaki 22 oyuncuyu da tebrik ederim, bugün sahada kolay şartlarda oynamadılar. Biz yolumuza devam edeceğiz, henüz kendimiz çok daha rahat pozisyon almış değiliz. Önümüzdeki haftayı BAY geçeceğiz, oynayacağız 6 maçta minimum 3 galibiyet hedefini yakalamak istiyoruz, bunun için çalışacağız” diye konuştu.