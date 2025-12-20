Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris'te "Nardugan Bayramı" kutlandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde Nardugan Bayramı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 22:04 Güncelleme: 20.12.2025 - 22:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te "Nardugan Bayramı" kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde Nardugan Bayramı kutlandı.

        Marmaris Belediyesince düzenlenen "Marmaris Yeni Yıl Festivali" etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda yapılan kutlamada, sembolik hayat ağacına renkli çaputlar bağlanarak dilekler tutuldu, bereket çorbası ikram edildi.

        Ekinlikte ilk olarak Marmarisli sanatçı Aydın Erişen konser verdi.

        Ankara AKSAK Tiyatrosu Nardugan'ı ve yeni yılı anlatan gösterisini sundu. Yaklaşık 45 dakika süren müzikli dans gösterisinde, 21 Aralık'taki en uzun geceden aydınlığa ulaşılması, gece ile gündüzün savaşı, Ayaz Ata ve Kar Kız figürleriyle Nardugan Bayramı sahneye taşındı.

        Gösteri, ilgiyle izlendi.

        Marmaris'in kardeş kenti Tataristan'ın Nijnekamsk şehrinden gelen sanatçı Alina Muksinova da sahne alarak etkinliğe renk kattı.

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, etkinlik alanında Nardugan Bayramı'nı kutlayarak özel günün kültürel önemine değindi.

        Kültürün önemli bir parçasını yaşattıklarını dile getiren Ünlü, "Nardugan, doğayla uyumu, umudu ve yeniden doğuşu simgeleyen çok kıymetli bir mirasımız. Bu kadim geleneği Marmaris'te hep birlikte yaşatmak bizim için büyük bir mutluluk. Kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmaya, farklı kültürlerle Marmaris'i buluşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Daha sonra Ünlü ve Ayaz Ata, meydanı gezdi, vatandaşlara bereket çorbası ikram etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Beşiktaş sahasında kazandı!
        Beşiktaş sahasında kazandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        20 yıl sonra ilki başardı!
        20 yıl sonra ilki başardı!
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu

        Benzer Haberler

        Bodrum açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
        Kamyonetin park halindeki araca çarpıp, takla attığı ölümlü kaza kamerada
        Kamyonetin park halindeki araca çarpıp, takla attığı ölümlü kaza kamerada
        Bodrum'daki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Bodrum'daki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Mabolla, 50'inci yıl sanat etkinliğinde dünyaca ünlü Caz ustalarını ağırlad...
        Mabolla, 50'inci yıl sanat etkinliğinde dünyaca ünlü Caz ustalarını ağırlad...
        Muğla Büyükşehir'den 13 ilçede çevre temizliği seferberliği
        Muğla Büyükşehir'den 13 ilçede çevre temizliği seferberliği
        Muğla'da güvenli yollar için 155 Milyon TL'lik yatırım
        Muğla'da güvenli yollar için 155 Milyon TL'lik yatırım