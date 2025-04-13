Kayıkla balık tutarken denize düşüp, kayboldu
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesi açıklarında kayıkla balık tutarken dengesini kaybedip denize düşen Enver Gencer (65), kayboldu.
MUĞLA’nın Seydikemer ilçesi açıklarında kayıkla balık tutarken dengesini kaybedip denize düşen Enver Gencer (65), kayboldu. Bölgeye gelen dalgıçların başlattığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
Olay, saat 15.00 sıraların Kumluova Mahallesi Çayağzı mevkisinde meydana geldi. Kayıkla balık tutarken dengesini kaybeden Enver Gencer (65), denize düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 7 saat süren aramalardan sonuç alınamadı. Dalgıçlar denizde arama çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.