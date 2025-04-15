Bodrum'da sitenin kaçak iskelesi yıkıldı; 3 milyon TL ceza kesildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir siteye ait kaçak iskele belediye ekipleri tarafından yıkılıp, 3 milyon liralık cezai işlem uygulandı.

Bitez Mahallesi'ndeki bir sitede kaçak iskele olduğu bilgisini alan Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü yıkım ekipleri, çalışma yaptı. Bölgeye ulaşan ekipler, kaçak iskeleyi yıktı. Ekipler aynı zamanda siteye 3 milyon liralık cezai işlem uyguladı.