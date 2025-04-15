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        Bodrum'da sitenin kaçak iskelesi yıkıldı; 3 milyon TL ceza kesildi

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir siteye ait kaçak iskele belediye ekipleri tarafından yıkılıp, 3 milyon liralık cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 15:06 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:06
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        Bodrum'da sitenin kaçak iskelesi yıkıldı; 3 milyon TL ceza kesildi
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir siteye ait kaçak iskele belediye ekipleri tarafından yıkılıp, 3 milyon liralık cezai işlem uygulandı.

        Bitez Mahallesi'ndeki bir sitede kaçak iskele olduğu bilgisini alan Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü yıkım ekipleri, çalışma yaptı. Bölgeye ulaşan ekipler, kaçak iskeleyi yıktı. Ekipler aynı zamanda siteye 3 milyon liralık cezai işlem uyguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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