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        Teknede kalçasını kırdı; Yunan adasından deniz ambulansı ile getirildi

        YUNANİSTAN'ınTilos Adası yakınlarında seyir halindeki teknede düşerek kalçasını kıran Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:37 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:40
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        Teknede kalçasını kırdı; Yunan adasından deniz ambulansı ile getirildi
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        YUNANİSTAN'ınTilos Adası yakınlarında seyir halindeki teknede düşerek kalçasını kıran Ş.T. (71), deniz ambulansı ile Muğla'nın Bodrum ilçesine getirilerek tedaviye alındı.

        Olay, dün sabah Tilos Adası yakınlarında meydana geldi. Ş.T., seyir halindeki teknede dengesini kaybedip, düştü. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ş.T.'yi İstanköy Adası'na götürdü. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Komuta Kontrol Merkezi ile kurulan koordinasyon sonucu durum, Bodrum Deniz Kurtarma ekiplerine bildirildi. Hazırlıklarını tamamlayan Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri, tam donanımlı deniz ambulansıyla İstanköy Adası'na hareket etti. Kalçasında kırıklar oluşan Ş.T., adadan alınarak dün akşam saatlerinde Bodrum'a getirildi. Ş.T., ameliyat edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Ş.T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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