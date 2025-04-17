Vali Akbıyık: Muğla'da 526 turizm işletmesi denetlendi, eksiklik görülen 247 tesis kapatıldı

MUĞLA Valisi İdris Akbıyık, kentte 526 turizm işletmesinin denetlendiğini, eksiklikleri tespit edilen 247 tesisin kapatıldığını belirtti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Valilik 75. Yıl Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında asayiş ve güvenlik konularını değerlendirdi. Toplantıda Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar hazır bulundu. Toplantıda konuşan Vali Akbıyık, "İl genelinde 526 turizm işletmesi denetlendi. Eksiklikleri tespit edilen 247 tesis kapatıldı. 23 tesisle ilgili kapatma süreci sürüyor. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 24 saat insansız hava araçlarıyla (İHA) izleme yapılıyor. Tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Geçtiğimiz yıl 384 yangın yaşandı. Bu yıl şu ana kadar 39 yangın çıktı. Hedefimiz ormanlarımızın hiç yanmaması. Bu kapsamda ormanlık alanlara girişleri yasaklıyoruz. Vatandaşlarımızdan da dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi.

2024 yılında Muğla'ya 3 milyon 700 bin yabancı turistin geldiğini belirten Vali Akbıyık, "Muğla'nın potansiyeli Antalya'dan daha fazla. Turizmi 12 aya yaymak için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.