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        Vali Akbıyık: Muğla'da 526 turizm işletmesi denetlendi, eksiklik görülen 247 tesis kapatıldı

        MUĞLA Valisi İdris Akbıyık, kentte 526 turizm işletmesinin denetlendiğini, eksiklikleri tespit edilen 247 tesisin kapatıldığını belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 15:40 Güncelleme: 17.04.2025 - 15:40
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        Vali Akbıyık: Muğla'da 526 turizm işletmesi denetlendi, eksiklik görülen 247 tesis kapatıldı
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        MUĞLA Valisi İdris Akbıyık, kentte 526 turizm işletmesinin denetlendiğini, eksiklikleri tespit edilen 247 tesisin kapatıldığını belirtti.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Valilik 75. Yıl Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında asayiş ve güvenlik konularını değerlendirdi. Toplantıda Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar hazır bulundu. Toplantıda konuşan Vali Akbıyık, "İl genelinde 526 turizm işletmesi denetlendi. Eksiklikleri tespit edilen 247 tesis kapatıldı. 23 tesisle ilgili kapatma süreci sürüyor. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 24 saat insansız hava araçlarıyla (İHA) izleme yapılıyor. Tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Geçtiğimiz yıl 384 yangın yaşandı. Bu yıl şu ana kadar 39 yangın çıktı. Hedefimiz ormanlarımızın hiç yanmaması. Bu kapsamda ormanlık alanlara girişleri yasaklıyoruz. Vatandaşlarımızdan da dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi.

        2024 yılında Muğla'ya 3 milyon 700 bin yabancı turistin geldiğini belirten Vali Akbıyık, "Muğla'nın potansiyeli Antalya'dan daha fazla. Turizmi 12 aya yaymak için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

        "Halkımızın huzur ve güven içinde yaşaması için tüm birimlerimizle yoğun bir çaba içerisindeyiz" diyen Vali Akbıyık, şöyle devam etti:

        "2025 yılının ilk üç ayında haklarında hapis cezası bulunan 1260 kişi yakalandı. 279 ruhsatsız silah ele geçirilirken, 345 kişi hakkında işlem yapıldı. Organize suç örgütlerine yönelik 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi ve 21 kişi tutuklandı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik 133 operasyonda 204 kişi gözaltına alındı, 137 kişi tutuklandı. Operasyonlarda toplam 16 kilo 465 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 637 bin araç sürücüsü denetlendi. Bu denetimlerde 73 bin sürücüye cezai işlem uygulanırken, 4 bin 500 araç trafikten menedildi, 1400 sürücünün ehliyetine el konuldu. 125 bin motosiklet kullanıcısından ise 33 binine para cezası kesildi. Amacımız cezalandırmak değil, kurallara uyulmasını sağlamak."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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