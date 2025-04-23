Bodrum'da amatörde maçta kavga; 2 yaralı, 7 gözaltı

Muğla 2'nci Amatör Ligi A grubu mücadelesinde 20 Nisan saat 15.00 sıralarında Gümüşlük İdmanyurduspor ile Yarımada FK karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Yarımada FK, ikinci yarının ortalarına doğru skoru 2-1'e getirdi. Mücadelenin sonuna doğru taraftarlar ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kavga, ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Olayda 2 kişi hafif yaralandı, 7 kişi gözaltına aldı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmazken, 7 kişi serbest bırakıldı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına kaydedildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Gümüşlük İdmanyurduspor ile Yarımada FK arasında oynanan futbol maçında çıkan kavgada 2 kişi hafif yaralandı. 7 kişinin gözaltına alındığı kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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