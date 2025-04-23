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        Bodrum'da amatörde maçta kavga; 2 yaralı, 7 gözaltı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Gümüşlük İdmanyurduspor ile Yarımada FK arasında oynanan futbol maçında çıkan kavgada 2 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:44 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:50
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        Bodrum'da amatörde maçta kavga; 2 yaralı, 7 gözaltı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Gümüşlük İdmanyurduspor ile Yarımada FK arasında oynanan futbol maçında çıkan kavgada 2 kişi hafif yaralandı. 7 kişinin gözaltına alındığı kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Muğla 2'nci Amatör Ligi A grubu mücadelesinde 20 Nisan saat 15.00 sıralarında Gümüşlük İdmanyurduspor ile Yarımada FK karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Yarımada FK, ikinci yarının ortalarına doğru skoru 2-1'e getirdi. Mücadelenin sonuna doğru taraftarlar ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kavga, ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Olayda 2 kişi hafif yaralandı, 7 kişi gözaltına aldı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmazken, 7 kişi serbest bırakıldı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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