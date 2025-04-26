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        Bodrum'da tarihi antik kentin sularından 2 ton çöp çıktı

        MUĞLA'nındünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, Myndons Antik Kenti çevresinde yapılan deniz dibi temizliğinde soba boruları, içki şişeleri ve çay bardaklarının da olduğu 2 ton atık çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 15:37 Güncelleme: 26.04.2025 - 15:40
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        Bodrum'da tarihi antik kentin sularından 2 ton çöp çıktı
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        MUĞLA'nındünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, Myndons Antik Kenti çevresinde yapılan deniz dibi temizliğinde soba boruları, içki şişeleri ve çay bardaklarının da olduğu 2 ton atık çıktı.

        Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, Bodrum Denizciler Derneği ve diğer STK'lar ile gönüllüler tarafından içerisinde 1'inci derece arkeolojik SİT alanı olarak koruma altında tutulan Myndos Antik Limanı'nda bulunduğu Gümüşlük Koyu'nda deniz dibi temizlik çalışması yapıldı. Dalgıçlar aracılığıyla aralarında soba borusu, içki şişeleri ve çay bardaklarının bulunduğu atıklar denizden çıkarıldı. Toplanan atıklar, belediye ekipleri tarafından bölgeden alınarak geri dönüşümü yapılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü. Öte yandan etkinliğe Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ile STK temsilcileri katıldı.

        'ASIL ÖNEMLİ OLAN DENİZİ KİRLETMEMEK'

        Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, "Kurum ve kuruluşların katkıları gönüllülerin desteğiyle denizden yaklaşık 2 ton atık çıkardık. Belediyemizin dalış ekibi bu çalışmalarımıza katıldı. Bizim sadece katı atıkla değil, sıvı atıkla da mücadelemiz var. Diğer koylar olduğu gibi Gümüşlük de bizim için çok önemli. Bunlar geçici çözümler, asıl önemli olan denizi kirletmemek. Farkındalık için böyle bir çalışma yapıldı" dedi.

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