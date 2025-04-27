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        Marmaris Belediyesi'nde araç kiralama ihalesinde usulsüzlük iddiasına soruşturma

        MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 'kent temizliği işlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinesi kiralama' ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 12:41 Güncelleme: 27.04.2025 - 12:45
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        Marmaris Belediyesi'nde araç kiralama ihalesinde usulsüzlük iddiasına soruşturma
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        MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 'kent temizliği işlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinesi kiralama' ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 12 Mart 2025 tarihinde 'kent temizliği işlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinesi kiralama' ihalesi gerçekleştirildi. 25 firmanın katıldığı ihalede, işi 160 milyon TL'ye yapabileceğini taahhüt eden firmaların çeşitli gerekçelerle saf dışı bırakıldığı ve ihalenin 368 milyon TL bedelle başka bir firmaya verildiği iddia edildi.

        İddialarla ilgili CİMER’e başvuru yapıldı. Yapılan başvurunun ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, ihaleye ilişkin tüm evrakların Marmaris Belediyesi’nden temin edildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında ayrıca bilirkişi incelemesi başlatıldı.

        ‘İHALE SÜRECİ ŞEFFAF OLARAK TAMAMLANMIŞTIR’

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "İddialara konu olan Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından kullanılan kiralık araçların teminine ilişkin ihale süreci, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda açık ihale usulüyle gerçekleştirilmiş olup, ihale sürecinin tüm aşamaları mevzuata uygun şekilde yürütülmüştür. İhaleye katılan istekliler arasında geçici teminat mektubu sunmayan firmalar, mevzuat hükümleri gereğince ihale dışı bırakılmış; kalan istekliler arasında yaklaşık maliyetin altında teklif veren, ekonomik açıdan en avantajlı firma ile sözleşme imzalanmıştır. İhale sürecinin her aşaması, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak şeffaf bir şekilde tamamlanmıştır. Belediyemizi yıpratmaya yönelik asılsız iddialarda bulunan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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