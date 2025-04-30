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        Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem

        EGE Denizi'nde, Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 09:02 Güncelleme: 30.04.2025 - 09:02
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        Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem
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        EGE Denizi’nde, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Ege Denizi’nde Muğla’nın Datça ilçesinin 130,48 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 08.36’da oldu. Depremin derinliği ise 14,57 kilometre olarak tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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