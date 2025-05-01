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        Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5'inci etabına 'yağmur' engeli

        60.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:00 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:00
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        Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5'inci etabına 'yağmur' engeli
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        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun beşinci gününde koşulması planlanan 151 kilometrelik Marmaris-Aydın etabı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Organizasyon Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yağmurlu hava nedeniyle, takım ve sporcu temsilcileri, hakem komitesiyle bir toplantı yaparak, nötral startın saat 10:40’ta verilmesi kararlaştırıldı. Yağmurun şiddetini artırması ve hava koşulları şartlarından dolayı sporcuların güvenliği için etabın iptal edilmesine karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın (2 Mayıs) 6. etap olan Selçuk-Selçuk etabıyla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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