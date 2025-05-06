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        Amatör balıkçı oltasına dolanan martıyı kurtarıp, özgürlüğüne kavuşturdu

        MUĞLA'nınFethiye ilçesi açıklarında balık avlayan amatör balıkçı Aykut Gümüşbaş'ın oltasına bir martı dolandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 19:54 Güncelleme: 06.05.2025 - 20:00
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        Amatör balıkçı oltasına dolanan martıyı kurtarıp, özgürlüğüne kavuşturdu
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        MUĞLA’nınFethiye ilçesi açıklarında balık avlayan amatör balıkçı Aykut Gümüşbaş'ın oltasına bir martı dolandı. Gümüşbaş'ın misinayı keserek kurtardığı martı, özgür kalmasının ardından tekrar gökyüzüne kanat çırptı.

        Olay, Fethiye Körfezi açıklarında meydana geldi. Amatör balıkçı Aykut Gümüşbaş, sabah saatlerinde balık avlamak için teknesiyle denize açıldı. Gümüşbaş'ın oltasını suya bırakmasından bir süre sonra bir balık takıldı. Balığı çektiği sırada Gümüşbaş, oltasına dolanmış bir martıyla karşılaştı. Martının misinaya ağzından ve kanadından dolandığını gören Gümüşbaş, vakit kaybetmeden harekete geçti. Martıyı teknesine alan balıkçı, dikkatlice misinayı keserek martıyı kurtardı. Misinadan kurtulan martı kısa sürede toparlanıp, gökyüzüne kanat çırptı.

        Yaşadığı olayı anlatan Aykut Gümüşbaş, “Balığı çekerken bir anda oltanın ucunda martıyı görünce çok şaşırdım. Kurtarmamdan hemen sonra kendine gelip uçtu. Doğadaki her canlının yaşama hakkı var" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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