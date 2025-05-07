Son sünger avcısı 'Aksona Mehmet', denize ilk girişinin 60'ıncı yılını Ata Demirer ile dalış yaparak kutladı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Aksona Mehmet' olarak tanınan bölgenin son sünger avcısı Mehmet Baş (74), denize ilk dalışının 60'ıncı yılını oyuncu ve komedyen Ata Demirer ile birlikte dalış yaparak kutladı. Baş, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

‘Aksona Mehmet’ olarak tanınan Mehmet Baş, 1950 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğdu. Henüz 15 yaşındayken sünger avcılığı yapmaya başlayan Baş, denize olan tutkusu sayesinde 22 yıl boyunca dünyanın çok sayıda noktasında dalış yapıp, sünger avladı. Bölgenin son süngercisi olduğunu belirtilen Baş, 1987 yılında süngerlerde gelişen bir hastalık nedeniyle kendisine ait teknesiyle başta dalış turizmi olmak üzere mavi yolculuk turları yapmaya başladı. Yaklaşık 60 yıldır denizden kopamayan Baş, deniz altında inceleme yapmayı sürdürüyor.

'DAHA NİCE 60 YILLARA'

Aksona Mehmet, denize ilk girdiği yılın üzerinden geçen 60 yılı oyuncu ve komedyen Ata Demirer ile dalış yaparak kutladı ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Aksona Mehmet paylaşımında, "1965 yılı Mayıs ayında sünger avcılığı için girmiş olduğum koca deryaların, derin maviliklerin tam 60 yılı doldu, 61'inci yıla başlıyoruz. 61 yılın ilk dalışını dostum Ata Demirer ve sualtı fotoğrafçısı Ömer Özgün Ulutan ile birlikte yapıyoruz. Daha nice 60 yıllara" dedi.