Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Son sünger avcısı 'Aksona Mehmet', denize ilk girişinin 60'ıncı yılını Ata Demirer ile dalış yaparak kutladı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Aksona Mehmet' olarak tanınan bölgenin son sünger avcısı Mehmet Baş (74), denize ilk dalışının 60'ıncı yılını oyuncu ve komedyen Ata Demirer ile birlikte dalış yaparak kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 19:22 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Son sünger avcısı 'Aksona Mehmet', denize ilk girişinin 60'ıncı yılını Ata Demirer ile dalış yaparak kutladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Aksona Mehmet' olarak tanınan bölgenin son sünger avcısı Mehmet Baş (74), denize ilk dalışının 60'ıncı yılını oyuncu ve komedyen Ata Demirer ile birlikte dalış yaparak kutladı. Baş, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

        ‘Aksona Mehmet’ olarak tanınan Mehmet Baş, 1950 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğdu. Henüz 15 yaşındayken sünger avcılığı yapmaya başlayan Baş, denize olan tutkusu sayesinde 22 yıl boyunca dünyanın çok sayıda noktasında dalış yapıp, sünger avladı. Bölgenin son süngercisi olduğunu belirtilen Baş, 1987 yılında süngerlerde gelişen bir hastalık nedeniyle kendisine ait teknesiyle başta dalış turizmi olmak üzere mavi yolculuk turları yapmaya başladı. Yaklaşık 60 yıldır denizden kopamayan Baş, deniz altında inceleme yapmayı sürdürüyor.

        'DAHA NİCE 60 YILLARA'

        Aksona Mehmet, denize ilk girdiği yılın üzerinden geçen 60 yılı oyuncu ve komedyen Ata Demirer ile dalış yaparak kutladı ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Aksona Mehmet paylaşımında, "1965 yılı Mayıs ayında sünger avcılığı için girmiş olduğum koca deryaların, derin maviliklerin tam 60 yılı doldu, 61'inci yıla başlıyoruz. 61 yılın ilk dalışını dostum Ata Demirer ve sualtı fotoğrafçısı Ömer Özgün Ulutan ile birlikte yapıyoruz. Daha nice 60 yıllara" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır

        Benzer Haberler

        Bodrum'da ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Bodrum'da ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Cip ile motosikletin çarptığı kaza kamerada; 2 yaralı
        Cip ile motosikletin çarptığı kaza kamerada; 2 yaralı
        Fethiye'de hijyen eğitimi düzenlendi
        Fethiye'de hijyen eğitimi düzenlendi
        Akdeniz kıyılarının geleceği Muğla'daki seminerde konuşuldu
        Akdeniz kıyılarının geleceği Muğla'daki seminerde konuşuldu
        Hırsızlık zanlısını girdiği evde düşürdüğü ilaç kutusu ele verdi
        Hırsızlık zanlısını girdiği evde düşürdüğü ilaç kutusu ele verdi
        İngiliz Büyükelçi Morris, Muğla Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti
        İngiliz Büyükelçi Morris, Muğla Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti