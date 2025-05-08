Bodrum'da 'Kıyılar halkındır' eylemi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi ve Gümüşlük Forumu ile bir grup, hukuksuz yere işgal edildiğini iddia ettikleri plajlara inerek eylem yaptı. 'Elini çek kıyı herkesin hakkıdır', 'Kıyılar halkındır' yazılı dövizler taşıyan grup, konuyu kaymakamlık ve belediyeye ileteceklerini belirtti.

Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi ve Gümüşlük Forumu ile bir grup, Gümüşlük Mahallesi'ndeki halk plajına bir işletme tarafından önceki gün şezlong konularak hukuksuz yere işgal edildiği gerekçesiyle bir araya geldi. Grup, 'Elini çek kıyı herkesin hakkıdır', 'Kıyılar kimsenin malı değildir', 'Kıyılar halkındır', 'Kanun çok net hakkın için mücadele et', 'Kıyılar halkındır engellenemez', yazılı dövizler taşıdı. İşletmenin ise dün 'Şezlonglar ücretsizdir', 'Şezlonglar halkın kullanımına açıktır' yazılı kağıt astığı belirtildi.

'KIYILARDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Toplantının ardından basın açıklamasını Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi adına Güney Şirin, okudu. Şirin, "Bu zorbalıklara boyun eğmeyeceğiz. Kıyılar hepimizin ve öyle kalması için de her türlü mücadeleye hazırız. 2024 yılında 18 kıyıda, güneşin altında şemsiye, masa ve şezlonglardan yürüyecek yer bulamadığımız için denizin içinden geçerek hakkı, hukuku anlatan eylemler yaptık. Kaymakamlık, belediye, ticaret odası ve siyasi parti temsilcileriyle görüştük. Görüşme yaptığımız tüm kurum temsilcileri olumlu tepki verdi. İşgallerin, kısmen de olsa geriye çekileceğinin sözünü verdiler. Bugün içinde bulunduğumuz halk plajı işgali, Bodrum'un değişik kıyılarında devam eden ve yenileri eklenen işgaller gösteriyor ki iyi niyetli yaklaşımlar, verilen sözler, her zaman olduğu gibi unutulmuş görünüyor. Belediyeye sesleniyoruz. Topu taca atmaktan vazgeçin. Biliyoruz, yetkiniz de sorumluluğunuz da var. Tarafınızı belli edin. Haklı çoğunluğun mu? Güçlü azınlığın mı yanındasınız? Buradan tüm yetkililere tekrar sesleniyoruz, kıyı işgalleri son buluncaya kadar Anayasa'dan gelen haklılığımız ve gücümüzle kıyılarda olmaya devam edeceğiz. Turizm işletmeleri ile bir derdimiz olmadı, olmayacak. Mücadelemiz işgalcilerle ve işgallere göz yumanlarla olacaktır" dedi.