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        Fethiye açıklarındaki gemide yaralanan personel tıbbi müdahale için tahliye edildi

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyir halindeki gemide yaralanan bir personel, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gemiden alınarak hastane sevki sağlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 20:40 Güncelleme: 08.05.2025 - 20:45
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        Fethiye açıklarındaki gemide yaralanan personel tıbbi müdahale için tahliye edildi
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        MUĞLA’nın Fethiye ilçesi açıklarında seyir halindeki gemide yaralanan bir personel, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gemiden alınarak hastane sevki sağlandı.

        Fethiye ilçesi açıklarında seyir halinde olan ticari bir gemiden yaralı bir personelin nakli için yardım çağrısında bulundu. Henüz yaralanma sebebi öğrenilemeyen personel, sahil güvenlik ekipleri tarafından gemiden alındı. Karaya getirilen personel bu sırada kendisini bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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