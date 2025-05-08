Fethiye açıklarındaki gemide yaralanan personel tıbbi müdahale için tahliye edildi

MUĞLA’nın Fethiye ilçesi açıklarında seyir halindeki gemide yaralanan bir personel, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gemiden alınarak hastane sevki sağlandı.

Fethiye ilçesi açıklarında seyir halinde olan ticari bir gemiden yaralı bir personelin nakli için yardım çağrısında bulundu. Henüz yaralanma sebebi öğrenilemeyen personel, sahil güvenlik ekipleri tarafından gemiden alındı. Karaya getirilen personel bu sırada kendisini bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.