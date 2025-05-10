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        Evde skunk ve kokain ele geçirildi; 1 tutuklama

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde bir eve düzenlenen baskında 2 kilo 200 gram skunk ve 870 gram kokain ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 12:52 Güncelleme: 10.05.2025 - 12:55
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        Evde skunk ve kokain ele geçirildi; 1 tutuklama
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde bir eve düzenlenen baskında 2 kilo 200 gram skunk ve 870 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu ve satışının yaptığı bilgisine ulaştı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 2 kilo 200 gram skunk, 870 gram kokain ve 1 hassas terazi ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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