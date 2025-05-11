Bodrum'da anneler çocuklarıyla futbol ve voleybol oynadı

MUĞLA’nınBodrum ilçesinde Anneler Günü dolasıyla Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un voleybol takımının etkinliğinde anneler ve kızları parkede voleybol oynarken, Göztepe Bodrum Futbol Okulu etkinliğinde anneler ve oğulları sahada ter döktü. Bodrum’da Anneler Günü kapsamında anneler çocuklarıyla spor etkinliklerinde bir araya geldi.

Bu kapsamda, Hadi Türk'ün başkanlığını yaptığı Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda anne-kız şenliği düzenledi. Şenlikte anneler kızlarıyla beraber voleybol oynarken ortaya renkli görüntüler çıktı. Kutlamaların bir diğer adresi ise ise yeşil saha oldu. Bu kapsamda kuruculuğunu Emrah Çatak’ın yaptığı Göztepe Bodrum Futbol Okulu'nda anneler oğullarıyla futbol oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.