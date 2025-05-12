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        Kayıp olan eşinin öldürüldüğünü canlı yayında itiraf etmişti: Cinayet şüphelisi eski eş ile sevgilisi ve yakını yargılandı

        MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde kaybolduktan 56 gün sonra ailesinin katıldığı bir televizyon programında yaptığı itirafı üzerine öldürüldüğü ortaya çıkan Şaban Ataş (52) cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 21:25 Güncelleme: 12.05.2025 - 21:30
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        Kayıp olan eşinin öldürüldüğünü canlı yayında itiraf etmişti: Cinayet şüphelisi eski eş ile sevgilisi ve yakını yargılandı
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        MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde kaybolduktan 56 gün sonra ailesinin katıldığı bir televizyon programında yaptığı itirafı üzerine öldürüldüğü ortaya çıkan Şaban Ataş (52) cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü. Tanık olarak ifade veren Ataş’ın oğlu H.K. (17), babası kaybolduktan şu an 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza istemiyle yargılanan annesi Emine Karabulut (44) ve sevgilisi sanık Burhanettin Öztürk'ün (46) kendisine iyi davranmaya başladığını söyledi.

        Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş, geçen 22 Mart'ta kayboldu. Kendisine ulaşamayan yakınları 1 gün sonra polise kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçlerinin aramalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı. Şaban Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, çocuklarıyla birlikte katıldığı canlı yayın çıkışında programın sunucusuna cinayet itirafında bulundu.

        CANLI YAYINDA CNAYET İTİRAFINDA BULUNDU

        Emine Karabulut, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" dedi. Emine Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi.

        İtirafın ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Karabulut'un ifadesinden yola çıkan polis, Sarıyer mevkisinde üzeri taşlarla örtülü erkek cesedi buldu. Cesedin kayıp olan Ataş'a ait olduğu belirlendi. Şaban Ataş'ın 56 gün sonra bulunan cesedi, incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        İtirafın ardından İstanbul'da programda bulunan Emine Karabulut ile sevgilisi olduğu ve bir otelde teknik servis elemanı olarak çalıştığı öğrenilen Burhanettin Öztürk ile Karabulut'un oğulları Mert Ataş (23) ve M.A., Seydikemer'deki annesi D.K. (85) gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, adliye sevk edildi. Emine Karabulut, Mert Ataş ve Burhanettin Öztürk tutuklandı. D.K. ile M.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

        Soruşturmanın ardından Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede; Burhanettin Öztürk, Emine Karabulut, Mert Ataş ve D.K. hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Ayrıca Burhanettin Öztürk ve Emine Karabulut'un hırsızlık suçundan da 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

        Davanın ikinci duruşması bugün Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Burhanettin Öztürk, Mert Ataş, Emine Karabulut SEGBİS aracılığıyla katıldı.

        'YALAN SÖYLÜYORLAR'

        Tutuklu sanıklardan Burhanettin Öztürk mahkemedeki ifadesinde, "Yalan söylüyorlar. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kendilerine baskı yaptığımı ifade ediyorlar. Evlerinin yakınında 30 metre ileride karakol var. İstedikleri zaman gidip şikayetçi olabilirlerdi. Kendilerini kurtarmak istiyorlar. Hastalıkta, sağlıkta yanlarında oldum. İyiliğimin karşılığı bu olmamalıydı. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

        Şaban Ataş ve Emine Karabulut'un oğulları H.K. (17) ise Adli Görüşme Odası'nda (AGO) mahkemeye katıldı. H.K., Burhanettin Öztürk'ün babası kaybolduktan sonra kendilerine daha çok ilgi göstermeye başladığını söyledi. H.K., "Babamın kaybolduğu gün, annem onun geç geleceğine dair kendisine bir mesaj gönderdiğini söyledi ve o mesajı bana gösterdi" dedi.

        Tutuklu sanıklardan Emine Karabulut ise ilk duruşmadaki ifadesinde 2010 yılında boşandığı Şaban Ataş ile aynı evde yaşamaya devam ettiğini ve Burhanettin Öztürk ile 2006 yılından bu yana ilişkisinin olduğunu belirtti.

        Mahkeme, Emine Karabulut, Mert Ataş, Burhanettin Öztürk'ün tutukluluk hallerinin, D.K.'nın adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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