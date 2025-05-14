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        Bodrum'da kaçak iskeleler protesto edildi

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 'Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi' üyeleri, kaçak yapılan iskeleleri pankart ve sloganlarla protesto etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 20:35 Güncelleme: 14.05.2025 - 20:40
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        Bodrum'da kaçak iskeleler protesto edildi
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde 'Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi' üyeleri, kaçak yapılan iskeleleri pankart ve sloganlarla protesto etti.

        Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi üyeleri, turizmin önemli merkezlerinden Bodrum’un Gündoğan Koyu'na inşa edilen kaçak iskele ve platformlara tepki göstermek için protesto gerçekleştirdi. ‘Kıyılar Halkındır, Tüm İşgaller Kalkıncaya Kadar Kıyılardayız', 'Denize Erişim Herkesin Hakkı’ yazılı pankart ve dövizler taşıyan eylemciler, sloganlarla Gündoğan sahilinde yürüdü. Yürüyüş sırasında eylemciler kaçak iskele ve eklentilerin yıkılmasını istedi. Basın açıklamasının ardından slogan atan eylemciler daha sonra dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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