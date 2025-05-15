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        Fethiye'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü Umutcan Güçlü (28), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 22:20 Güncelleme: 15.05.2025 - 22:25
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        Fethiye'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü Umutcan Güçlü (28), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Çamköy Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Umutcan Güçlü idaresindeki 15 ADJ 148 plakalı motosiklet ile B.U. idaresindeki 48 F 7620 plakalı kamyonet çarpıştı. Güçlü, çarpışmanın etkisiyle yere savrulup yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, sağlık ekipleri ağır yaralı olan Güçlü'yü özel bir hastaneye kaldırdı. Güçlü, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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