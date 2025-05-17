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        2 turisti darbedip, elektronik sigaralarını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Danimarkalı 2 turisti darbedip, elektronik sigaralarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 16:09 Güncelleme: 17.05.2025 - 16:09
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        2 turisti darbedip, elektronik sigaralarını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı
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        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Danimarkalı 2 turisti darbedip, elektronik sigaralarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        Olay, 15 Mayıs saat 00.00 sıralarında Marmaris ilçesi Tepe Mahallesi 39. Sokak'ta meydana geldi. Danimarka uyruklu N.H.B.W. ve M.B.W.'nin yanına yürüdükleri sırada, motosikletli 3 kişi yanaştı. Şüpheliler, turistlerden elektronik sigaralarını istedi. Turistlerin direnmesi üzerine şüpheliler, 2 kişiyi darbedip 800 lira değerindeki elektronik sigarayı gasbederek kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin H.E.F., B.G. ve F.K. olduğunu belirledi. Şüpheliler, Beldibi Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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