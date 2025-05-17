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        Muğla merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonunda 12 tutuklama

        MUĞLA merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 17:10 Güncelleme: 17.05.2025 - 17:15
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        Muğla merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonunda 12 tutuklama
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        MUĞLA merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Datça ilçesinde yaşayan Mustafa Uğur, 26 Haziran 2024'te Telegram uygulaması üzerinden yatırım danışmanlığı vaadiyle kendisine gönderilen IBAN'lara toplam 398 bin lira gönderdiğini belirtip, dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.

        Savcılık koordinesinde yürütülen çalışmalarda araştırma raporları, banka yazışmaları, güvenlik kamerası çözüm tutanakları ve MASAK raporlarıyla şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. 6 Mayıs'ta Muğla, İstanbul, Antalya, Mardin, Samsun ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 cep telefonu, 46 sim kart, 10 banka kartı, 2 dekont, 2 DVD ve 10 USB bellek ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kripto cüzdanlarındaki nakit akışının 484 milyon lira olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edile şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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