Düğündeki kalabalığın arasına giren domuz kamerada

Olay, 20 Mayıs'ta akşam saatlerinde Umurca Mahallesi'nde bir düğünde meydana geldi. Domuz, bir sokak düğününde kalabalığın arasına girdi. Düğündekiler panik yaşarken, domuz bir süre sonra kayboldu. O anlar, cep telefonuyla kayda alındı.

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