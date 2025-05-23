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        Düğündeki kalabalığın arasına giren domuz kamerada

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde yapılan sokak düğününde kalabalığın arasına giren domuz, cep telefonuyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 14:27 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:30
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        Düğündeki kalabalığın arasına giren domuz kamerada
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde yapılan sokak düğününde kalabalığın arasına giren domuz, cep telefonuyla kaydedildi.

        Olay, 20 Mayıs'ta akşam saatlerinde Umurca Mahallesi'nde bir düğünde meydana geldi. Domuz, bir sokak düğününde kalabalığın arasına girdi. Düğündekiler panik yaşarken, domuz bir süre sonra kayboldu. O anlar, cep telefonuyla kayda alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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