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        Muğla'da otele uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

        MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde polisin bir otele düzenlediği operasyonda yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 21:23 Güncelleme: 23.05.2025 - 21:25
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        Muğla'da otele uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
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        MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde polisin bir otele düzenlediği operasyonda yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ortaca ilçesinde piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21 Mayıs günü bir otele operasyon düzenledi. Polisin operasyonunda şüphelilerin kaldığı otel odasında 840 gram skunk, 29 gram kokain, çok sayıda kilitli poşet, 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2’si tutuklandı, 2’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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