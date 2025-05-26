Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Kamyonet şarampole devrildi; 5 yaralı

        MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 11:30 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonet şarampole devrildi; 5 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Kavaklıdere'nin Çayboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Asar'ın kontrolünü yitirdiği 20 RN 578 plakalı kamyonet şarampole yuvarlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bağlı ekipler, sıkışanları araçtan çıkardı. Yaralılar Ali Asar, Türker Fidan, Naci Soner Korkmaz, Cavit Ocak ve İsmail İnce sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Giyim sanayicilerinden iflas uyarısı
        Giyim sanayicilerinden iflas uyarısı
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Trump'tan İran mesajı: İyi haberler alabiliriz
        Trump'tan İran mesajı: İyi haberler alabiliriz
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        "Yaşa Fenerbahçe"
        "Yaşa Fenerbahçe"
        "Phantom Vibration" mağduru olabilirsiniz!
        "Phantom Vibration" mağduru olabilirsiniz!
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Üç günde 204 milyon dolar
        Üç günde 204 milyon dolar
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        Denizli'de kan donduran olay! Kesik kulak cinayeti!
        Denizli'de kan donduran olay! Kesik kulak cinayeti!
        İstanbul'da trafik kilit: Yüzde 71!
        İstanbul'da trafik kilit: Yüzde 71!
        Trump: Putin tamamen çıldırdı
        Trump: Putin tamamen çıldırdı

        Benzer Haberler

        Bodrum FK Süper Lig'e tek sezonda veda etti
        Bodrum FK Süper Lig'e tek sezonda veda etti
        İztuzu Plajı'nda caretta yuva sayısı 100'e ulaştı
        İztuzu Plajı'nda caretta yuva sayısı 100'e ulaştı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Makas atıp, kendilerini durduran polislere saldıran alkollü sürücü ve 2 ark...
        Makas atıp, kendilerini durduran polislere saldıran alkollü sürücü ve 2 ark...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Muğla'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Muğla'da konuştu: