Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğlaspor efsanesiyle buluştu

        2'nciLig'e 18 yıl sonra yükselen Muğlaspor, kariyerinin ilk yıllarında kulüpte forma giydikten sonra Türk futbolunun efsaneleri arasına giren Rıdvan Dilmen'le buluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 12:46 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğlaspor efsanesiyle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2'nciLig'e 18 yıl sonra yükselen Muğlaspor, kariyerinin ilk yıllarında kulüpte forma giydikten sonra Türk futbolunun efsaneleri arasına giren Rıdvan Dilmen'le buluştu. Başkan Menaf Kıyanç, Rıdvan Dilmen ile İstanbul'da bir araya geldi. Rıdvan Dilmen ile kulübün geleceği ile ilgili istişarelerde bulunan Menaf Kıyanç, Muğlaspor'a gösterdiği ilgiden dolayı Dilmen'e teşekkürlerini iletti. Muğlaspor'u üst üste elde ettiği şampiyonluklardan dolayı kutlayan Rıdvan Dilmen, ziyareti için Başkan Menaf Kıyanç'a teşekkür etti ve 2'nci Lig'de başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        İsrail basını yazdı: ABD'den İsrail'e yoğun baskı yapıyor
        İsrail basını yazdı: ABD'den İsrail'e yoğun baskı yapıyor
        Başarısı bütçesini aştı
        Başarısı bütçesini aştı
        Kameraya yansıyan dehşette ceza belli oldu!
        Kameraya yansıyan dehşette ceza belli oldu!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Giyim sanayicilerinden iflas uyarısı
        Giyim sanayicilerinden iflas uyarısı
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        Üç günde 204 milyon dolar
        Üç günde 204 milyon dolar
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        "Phantom Vibration" mağduru olabilirsiniz!
        "Phantom Vibration" mağduru olabilirsiniz!
        "Yaşa Fenerbahçe"
        "Yaşa Fenerbahçe"
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Trump'tan İran mesajı: İyi haberler alabiliriz
        Trump'tan İran mesajı: İyi haberler alabiliriz

        Benzer Haberler

        Kamyonet şarampole devrildi; 5 yaralı
        Kamyonet şarampole devrildi; 5 yaralı
        Bodrum FK Süper Lig'e tek sezonda veda etti
        Bodrum FK Süper Lig'e tek sezonda veda etti
        İztuzu Plajı'nda caretta yuva sayısı 100'e ulaştı
        İztuzu Plajı'nda caretta yuva sayısı 100'e ulaştı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Makas atıp, kendilerini durduran polislere saldıran alkollü sürücü ve 2 ark...
        Makas atıp, kendilerini durduran polislere saldıran alkollü sürücü ve 2 ark...