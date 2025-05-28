Marmaris'te orman yangını (2)

Marmaris ilçesi Yeşilbelde Mahallesi Altın Sivrikuyu mevkisinde, saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangınına 13 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 2 iş makinesiyle müdahale edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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