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        Marmaris'te orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIMarmaris ilçesi Yeşilbelde Mahallesi Altın Sivrikuyu mevkisinde, saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 17:46 Güncelleme: 28.05.2025 - 17:46
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        Marmaris'te orman yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Marmaris ilçesi Yeşilbelde Mahallesi Altın Sivrikuyu mevkisinde, saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangınına 13 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 2 iş makinesiyle müdahale edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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