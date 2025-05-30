Fethiye'de 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı

MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjü aşarak karşı şeride geçip, başka bir otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Mustafa Kemal Bulvarı Devlet Hastanesi yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 07 K 3391 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, bilinmeyen nedenle direksiyon kontrolünü yitirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, 35 JJ 566 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada İskender Bilgili, Yaşar Arslanbaş, Gönül Arslanbaş ve Basri Kaymakçı yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan İskender Bilgili, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 3 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.