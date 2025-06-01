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        Bodrum FK-Beşiktaş maçının ardından

        SÜPER Lig 38'inci hafta mücadelesinde Bodrum FK evinde konuk ettiği Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 22:30 Güncelleme: 01.06.2025 - 22:30
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        Bodrum FK-Beşiktaş maçının ardından
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        SÜPER Lig 38’inci hafta mücadelesinde Bodrum FK evinde konuk ettiği Beşiktaş’a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais ve Beşiktaş Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

        MORAİS VEDA ETTİ

        Bodrum FK’ya veda ettiğini söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, “Bugün Beşiktaş’a karşı sezonun son maçını oynadık. Taraftarımıza ve oyuncularımıza çok teşekkür ederim. Buraya geldiğimiz günden beri oynadığımız 14 maçta 21 puan topladık. Burada birçok fedakarlık ve adanmışlık söz konusuydu. Maalesef amacımıza ulaşamadık, Süper Lig’de kalamadık. Bodrumspor gelecek sezon Süper Lig’de olamayacak ama, Bodrumspor hem oyuncu kalitesi hem camia olarak gelecek sezon ait olduğu yere Süper Lige dönebilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. Oyuncularım her şeyİ yaptı. 2 maçta daha iyi sonuçlar alabilseydik, ligde kalma hayallerimizi gerçekleştirebilirdik. Bunun olmadığı için gerçekten üzgünüm. Gelecek sezon için Bodrumspor’a şans diliyorum. Müthiş bir taraftar var, maçtan sonra desteklerini devam ettirdiler. Sezon boyunca göstermişlerdi, taraftarlarla birlikte Bodrumspor Süper Lige tekrar dönebilir. Oyuncularıma, çalışan personele ve teknik ekibe teşekkür ederim. Bodrumspor’da kalamayacağım çünkü Bodrumspor’un gelecek sezon mücadele edeceği lig çok fazla iyi bildiğim bir lig değil. O yüzden elimden geldiği kadar yardımcı olamayacağım. Orayı daha iyi bilen, futbolcuları daha iyi bilen biriyle daha fazla yardımcı olacağını düşünüyorum. Türkiye’de kalmak isterdim ama daha iyi bildiğim Süper Lig olsaydık kalmayı düşünürdüm” dedi.

        İyi mücadele ettiklerini belirten Beşiktaş Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, “Bugün iyi oynadık, iyi mücadele ortaya çıkardık. Oyuncularımın performansından dolayı mutluyum. Odak noktamız belliydi. Mantalite olarak da sahadaydık. Bugün iyi iş çıkardık ama sonunda maalesef işler bizim istediğimiz gibi gitmedi, diğer sonuçlara bakarsak” diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        Beşiktaş Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer açıklama

        Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais açıklama

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