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        Bodrum'da teknede patlama: 3 yaralı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali için marinaya yaklaşan teknede meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:12 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:12
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        Bodrum'da teknede patlama: 3 yaralı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali için marinaya yaklaşan teknede meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

        Bodrum Marina'ya saat 09.30 sıralarında yakıt ikmali için yaklaşan teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 3 kişi ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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