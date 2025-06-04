Bodrum'da teknede patlama: 3 yaralı (2)
PATLAMA,YAKIT İKMALİ SONRASI OLMUŞBodrum Marina'da 12 metre uzunluğundaki 'Aslan' isimli motoryatta yaşanan patlamanın, yakıt ikmali yapıldıktan sonra, denize açılmak üzere hareket ettiği sırada yaşandığı belirtildi.
PATLAMA,YAKIT İKMALİ SONRASI OLMUŞ
Bodrum Marina'da 12 metre uzunluğundaki 'Aslan' isimli motoryatta yaşanan patlamanın, yakıt ikmali yapıldıktan sonra, denize açılmak üzere hareket ettiği sırada yaşandığı belirtildi. Olayda 2'si teknede, 1'i marinadaki yakıt dolum görevlisi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılardan M.Ö.'nün bacağının kırıldığı, T.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, ismi öğrenilemeyen diğer yaralının ise omzunun çıktığı bildirildi. Patlama sonrası yarısı suya gömülen motoryatı kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),
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