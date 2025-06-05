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        Muğla'da bayram öncesi tatilci yoğunluğu

        BODRUM, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı, Antalya-Muğla kara yolunda yoğunluk oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 14:32 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:35
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        Muğla'da bayram öncesi tatilci yoğunluğu
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        BODRUM, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı, Antalya-Muğla kara yolunda yoğunluk oluştu.

        Dünyaca ünlü turistlik ilçeleri bulunan Muğla'ya Kurban Bayramı tatilini geçirmek için yola çıkanlar, Antalya-Muğla kara yolunda yoğunluğa neden oldu. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, Ataköy mevkiinde durdurdukları araçların sürücülerine emniyet kemerinin önemi, seyir halinde cep telefonu kullanımının sürüş güvenliği üzerindeki olumsuz etkileri, yakın takip ve aşırı hızın trafik kazaları üzerindeki etkisi konularında bilgilendirme yaptı. Denetimler, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi tarafından görevlendirilen polis helikopteri ile havadan da desteklendi. 'Uçan göz' olarak adlandırılan helikopter, Muğla genelinde gerçekleştirdiği uçuşlarla kara ekiplerine koordinasyon sağlarken, aynı zamanda kural ihlallerini tespit ederek sürücü güvenliğine katkıda bulundu.

        Öte yandan Bayram tatili boyunca il genelinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 bin 380, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 bin 568, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 199 olmak üzere toplam 5 bin 147 personel görevlendirildi. Özellikle trafiğin yoğun olduğu devlet kara yolu güzergahlarında, yol kontrol arama noktalarında sağlıklı ve güvenli bir trafik akışı sağlanması için ekip ve görevli sayıları arttırıldı. Bu kapsamda 85 uygulama noktasında 1597 personel görev yapacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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