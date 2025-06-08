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        Bodrum FK'dan ayrılan Celustka'ya 3 talip

        SÜPERLig'den düşen Bodrum FK'da iki sezondur forma giyen stoper Ondrej Celustka, yeşil-beyazlı kulüpten ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 12:12 Güncelleme: 08.06.2025 - 12:15
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        Bodrum FK'dan ayrılan Celustka'ya 3 talip
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        SÜPERLig'den düşen Bodrum FK'da iki sezondur forma giyen stoper Ondrej Celustka, yeşil-beyazlı kulüpten ayrıldı. Bodrum temsilcisinden yapılan açıklamada, "Sözleşme süresini tamamlayarak kulübümüze veda eden takım kaptanlarımızdan Ondrej Celustka'ya formamızı giydiği 2 sezon boyunca verdiği emekler için teşekkür ediyoruz. Kariyerinin kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

        Çek savunmacıya ülkesinden 3 kulübün talip olduğu ileri sürüldü. Çekya medyasında yer alan haberlere göre Celustka'a yeni sezon öncesi FC Slovacko, SK Artis Brno ve FC Zlin'in teklif sunduğu kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun kardeşi Tomas Celustka ile aynı kulüpte forma giymek istediği ve kendisiyle birlikte kardeşinin de transfer edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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