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        Bodrum'da bayram tatili dönüşü başladı

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde bayram tatilinin son gününde tatilciler, dönüş yoluna geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 12:12 Güncelleme: 09.06.2025 - 12:12
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        Bodrum'da bayram tatili dönüşü başladı
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde bayram tatilinin son gününde tatilciler, dönüş yoluna geçti. Son 24 saatte 15 binden fazla aracın ilçeden çıkış yaptığı bildirildi.

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da, Kurban Bayramı tatilinin son günü ile birlikte dönüş yoluna geçildi. Tatilciler, sabah saatlerinden itibaren ilçeden ayrılmaya başladı. Gümbet Kavşağı Bodrum- Milas istikametinde araç yoğunluğu gözlenirken, kentin belirli noktalarında da trafik oluştu. Son 24 saat içerisinde 15 binden fazla aracın ilçeden çıkış yaptığı bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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