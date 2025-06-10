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        Gönül ilişkisi iddiası; baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı

        MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde Köksal U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 21:13 Güncelleme: 10.06.2025 - 21:13
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        Gönül ilişkisi iddiası; baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
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        MUĞLA’nın Ortaca ilçesinde Köksal U. (35), tartıştığı Menderes (45) ve oğlu Kıvanç Aşgın’ı (12) bıçakla öldürdü. Şüpheli, Menderes Aşgın ile bir süre önce boşanan ancak aynı evde oturan Nesrin A.’yı (43) da ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan Köksal U., yakalandı. Köksal U. ile Nesrin A. arasında gönül ilişkisi olduğu ileri sürüldü.

        Ortaca ilçesindeki bir tüpçü dükkanında çalışan Köksal U., saat 18.00 sıralarında, bir restoranda garsonluk yapan Menderes Aşgın'ın Terzialiler Mahallesi’ndeki oturduğu apartmanın ikinci katında bulunan evine geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Köksal U., mutfaktan aldığı bıçakla Menderes Aşgın ve oğlu Kıvanç Aşgın'a saldırdı. Köksal U. baba ile oğlunu öldürürken, Aşgın'ın 3 yıl önce boşandığı ancak aynı evi paylaştığı eşi Nesrin A.'yı ise aynı bıçakla ağır yaralandı. Köksal U., olayın ardından geldiği motosikletine binerek kaçtı. Gürültüleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Nesrin A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Nesrin A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        YAKALANDI; GÖNÜL İLİŞKİSİ İDDİASI

        Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine geldiği motosikletle kaçan şüpheli Köksal U.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. Nesrin A. ile Köksal U. arasında gönül ilişkisi olduğu öne sürüldü. Köksal U.'nun polisteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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