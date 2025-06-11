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        Bodrum'da maki yangını

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde maki yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 16:46 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:55
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        Bodrum'da maki yangını
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde maki yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        İslamhaneleri Mahallesi'ndeki makilik alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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