Leros Adası açıklarında parmağı kopan kadın, deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildi

YUNANİSTAN'ınLeros Adası açıklarında tekneden düşen ve başparmağı kopan Özlem Y. (59), Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne ait deniz ambulansı ile Muğla'nın Bodrum ilçesine getirilip, hastanede tedaviye alındı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi. Leros Adası yakınlarında ailesi ile teknede tatil yapan Özlem Y., iddiaya göre düştü. Kazada başparmağı kopan Özlem Y. için Deniz Kurtarma Derneği'ne gelen talep üzerine harekete geçildi. Deniz ambulansı tarafından tekneden alınan Özlem Y., ilk olarak Leros Adası'ndaki bir hastaneye ulaştırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Özlem Y.'nin acil ameliyata alınması gerektiği belirtildi. Özlem Y., Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla Leros Adası'ndan alınarak Bodrum Milta Marina'ya getirildi. Özel bir hastaneye sevk edilen Özlem Y., kendisi için hazır bekletilen bir ekiple operasyona alındı. 4 saat süren operasyonla kopan parmak yerine dikildi. Özlem Y.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.