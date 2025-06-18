Anneleri için traktör yaptılar

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde elektriği olmayan evde yaşayan Ramazan (23) ve İsa (12) Kargılı kardeşler, anneleri Firdevs Kargılı'nın (42) 2 kilometre uzaklıktaki tarlaya kolay ulaşabilmesi için römorklu mini traktör yaptı.

Köyceğiz ilçe merkezine 50 kilometre mesafedeki Kozluca mevkisinde yaşayan Ramazan Kargılı, 5 yıl önce evlerinin elektrik sorununu dinamo ile çözdü. Evin yakınındaki kaynak suyunun önüne yapılan, depo dolduğunda bıraktığı suyla günde 4 saat evdeki lambaların yandığı bir düzenek kuran Kargılı'yı, o dönem evinde ziyaret eden Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal yaptığı çalışmaları inceledi ve ekipman desteğinde bulundu.

9 GÜNLÜK ÇALIŞMA

Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ardından Çankırı Karatekin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü birincilikle tamamlayan Ramazan Kargılı, bu süreçte güneş paneli ve suyla çalışan nebulizatör cihazı yaptı. Bu projeleri 9 günde tamamladığını dile getiren Kargılı, şimdi de kardeşi 8'inci sınıf öğrencisi İsa ile birlikte anneleri Firdevs Kargılı'nın 2 kilometre uzaklıktaki tarlasına giderken yorulmaması için römorluklu mini traktör yaptı.