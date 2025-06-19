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        Bodrum'da aynı istikamete giden iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aynı istikamette seyir halinde olan iki motosiklet çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 01:30 Güncelleme: 19.06.2025 - 01:35
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        Bodrum'da aynı istikamete giden iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, aynı istikamette seyir halinde olan iki motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletlerden yola savrulan sürücüler Erhan G. (24) ile Müjdat K. (38) hayatına kaybetti.

        Kaza, saat 21.30 sıralarında Turgutreis- Akyarlar yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Müjdat K. idaresindeki 48 AGA 709 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan Erhan G. yönetimindeki 48 AUE 041 motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de devrilen motosikletlerden yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iki sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan Müjdat K. ve Erhan G., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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